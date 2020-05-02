Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия нарастила добычу и экспорт нефти

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За январь-апрель этого года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 186,82 миллиона тонн, что на 0,8 процентов выше показателя за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».
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Россия увеличила добычу и экспорт нефти

Национальная служба новостей04:08

Россия нарастила добычу и экспорт нефти

Lenta.ru03:00
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