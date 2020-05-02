Энергетика
Lenta.ruРоссия нарастила добычу и экспорт нефти
За январь-апрель этого года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 186,82 миллиона тонн, что на 0,8 процентов выше показателя за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».
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