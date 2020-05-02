Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксДобыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года

Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.
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Объем добычи газа в России снизился

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