Экономика

Мойка78Мойка78Россия нарастила инвестиции в американские гособлигации до $10,7 млрд

Власти России по состоянию на минувший октябрь увеличили вложения в гособлигации США. С начала осени инвестиции выросли на 622 млн долларов — до 10,7 млрд долларов, сообщается на официальном сайте американского Минфина в понедельник, 17 декабря.
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Резервы обернулись бумагами

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Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

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Московский Комсомолецвчера в 17:05

«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
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