Власти России по состоянию на минувший октябрь увеличили вложения в гособлигации США. С начала осени инвестиции выросли на 622 млн долларов — до 10,7 млрд долларов, сообщается на официальном сайте американского Минфина в понедельник, 17 декабря.

Россия нарастила инвестиции в американские гособлигации до $10,7 млрд

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