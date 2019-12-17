Экономика

РБКРБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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Резервы обернулись бумагами

Российская газетавчера в 11:23

Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

Газета.Ruвчера в 08:58

«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUMвчера в 01:50

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБК16 декабря в 20:40

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолец16 декабря в 17:05

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАСС16 декабря в 16:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новости16 декабря в 16:38
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
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Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
Политика

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
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«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru вчера в 07:36
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Кино

Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года

Вечерняя Москва вчера в 19:21
Политика

МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине

Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
RT на русском 03:54
Общество

Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:21
Происшествия

Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео

РИА Новости 02:03
Технологии

Эксперты «Роскачества» рассказали о безопасном использовании IP-камер

Эксперты Центра цифровой экспертизы автономной некоммерческой организации "Российская система качества" ("Роскачество") поделились рекомендациями по выбору и использованию беспроводной IP-камеры.
Planet Today 02:04
Происшествия

В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

На крупной партии метадона, задержанной в московском аэропорту Внуково 17 декабря, была неверная маркировка.
РБК 04:01
Политика

Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ТАСС 03:06
Происшествия

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
РБК 02:55
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда вчера в 10:36
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Интерфакс вчера в 12:41
Происшествия

В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Известия 03:02
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Дана Борисова вызвала скорую, чтобы снять ломку

Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
Родной город 02:40
Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

Эксперты по кибербезопасности из компании Check Point выявили уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp.
Газета.Ru 01:59
Экономика

Из-за Эрнста «Первый канал» могут закрыть

Одним из важных бизнес-упущений, вменяемых Эрнсту, является очень позднее развитие интернет-направления.
Хорошие новости 03:45
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .
Вести.Ru 03:11
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика

Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
РБК 01:00
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды

Роспотребнадзор в ходе проверки минеральной воды выявил нарушения обязательных требований законодательства почти в 80% случаев, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:29
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело 16 декабря в 04:10
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Общество

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Газета.Ru 02:40
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Piter.tv 02:30
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