Экономика
РБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Кино
Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года
Политика
МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Общество
Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео
Технологии
Эксперты «Роскачества» рассказали о безопасном использовании IP-камер
Эксперты Центра цифровой экспертизы автономной некоммерческой организации "Российская система качества" ("Роскачество") поделились рекомендациями по выбору и использованию беспроводной IP-камеры.
Происшествия
В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково
На крупной партии метадона, задержанной в московском аэропорту Внуково 17 декабря, была неверная маркировка.
Политика
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Происшествия
В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызвала скорую, чтобы снять ломку
Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
Эксперты по кибербезопасности из компании Check Point выявили уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp.
Экономика
Из-за Эрнста «Первый канал» могут закрыть
Одним из важных бизнес-упущений, вменяемых Эрнсту, является очень позднее развитие интернет-направления.
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими
Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Политика
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды
Роспотребнадзор в ходе проверки минеральной воды выявил нарушения обязательных требований законодательства почти в 80% случаев, сообщила пресс-служба ведомства.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Общество