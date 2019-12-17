Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные.
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Не лучший вариант для России: американские гособлигации

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РБКвчера в 20:40

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
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Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
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