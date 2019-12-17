Экономика
Российская газетаРоссия нарастила вложения в госбумаги США на 622 миллиона долларов
В октябре 2019 года Россия увеличила вложения в американские государственные бумаги по сравнению с предыдущим месяцем на 622 миллиона долларов, доведя из общий объем до 10,697 миллиарда долларов, сообщает ТАСС на основе данных минфина США.
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Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка.
Происшествия
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом
Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Киберспорт
Warcraft III: Reforged отложили до 29 января
В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Здоровье
Врачи назвали продукты, от которых появляются камни в почках
Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Армия и оружие
Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Авто
Внедорожник Ineos Grenadier обосновался в Уэльсе
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Кино
Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года
Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала заключительная часть франшизы Marvel «Мстители: Финал».
Политика
Опрос ВЦИОМа показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
19 июля ВЦИОМ проводил опрос российских граждан и выяснил, что абсолютное большинство (85%) россиян полагает, что для страны важно иметь дружеские отношения с Украиной.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Журналистку сахалинского телеканала оштрафовали за мат в эфире
Журналистка ГТРК «Сахалин» Мария Кондиус, которая выругалась в прямом эфире новостного выпуска, получила выговор и была оштрафована.
Политика
Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина
Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Авто
Глобальная Kia Optima получила полный привод
Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
Общество
Названы самые высокие новогодние елки России
Топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками замыкают Воронеж (26 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Иркутск (25 метров), Самара (25 метров), Ставрополь (25 метров), Пенза (25 метров), Кемерово (25 метров), Омск (23 метра), Йошкар-Ола (23 метра), Хабаровск (23 метра), Благовещенск (22 метра), Краснодар (22 метра), Нижний Новгород (22 метра) и Новосибирск (22 метра).
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
Политика
Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Наука
Что-что проверяют тестом Тьюринга? Отрывок из книги о пределах искусственного интеллекта
Разумеется, в этом разговоре не обойти тест Тьюринга. Бруссард уточняет нюансы, которые почти всегда упускают из виду, и критикует Тьюринга.