Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия нарастила вложения в госбумаги США на 622 миллиона долларов

В октябре 2019 года Россия увеличила вложения в американские государственные бумаги по сравнению с предыдущим месяцем на 622 миллиона долларов, доведя из общий объем до 10,697 миллиарда долларов, сообщает ТАСС на основе данных минфина США.
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Резервы обернулись бумагами

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Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

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Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

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Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

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«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUMвчера в 01:50
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
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Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
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На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Российская газета вчера в 21:16
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Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
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Внедорожник Ineos Grenadier обосновался в Уэльсе

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Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Журналистка ГТРК «Сахалин» Мария Кондиус, которая выругалась в прямом эфире новостного выпуска, получила выговор и была оштрафована.
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Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.
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Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
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Названы самые высокие новогодние елки России

Топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками замыкают Воронеж (26 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Иркутск (25 метров), Самара (25 метров), Ставрополь (25 метров), Пенза (25 метров), Кемерово (25 метров), Омск (23 метра), Йошкар-Ола (23 метра), Хабаровск (23 метра), Благовещенск (22 метра), Краснодар (22 метра), Нижний Новгород (22 метра) и Новосибирск (22 метра).
Российская газета 02:34
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В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

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«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
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Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
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Что-что проверяют тестом Тьюринга? Отрывок из книги о пределах искусственного интеллекта

Разумеется, в этом разговоре не обойти тест Тьюринга. Бруссард уточняет нюансы, которые почти всегда упускают из виду, и критикует Тьюринга.
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