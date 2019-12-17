Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия нарастила вложения в госбумаги США на 622 миллиона долларов

В октябре 2019 года Россия увеличила вложения в американские государственные бумаги по сравнению с предыдущим месяцем на 622 миллиона долларов, доведя из общий объем до 10,697 миллиарда долларов, сообщает ТАСС на основе данных минфина США.
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Резервы обернулись бумагами

Российская газетавчера в 11:23

Москва увеличила инвестиции в гособлигации США до $10,7 млрд

Газета.Ruвчера в 08:58

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новости16 декабря в 16:38

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

РБК16 декабря в 20:40

Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

Московский Комсомолец16 декабря в 17:05

Россия увеличила вложения в госбумаги США почти до $10,7 млрд

ТАСС16 декабря в 16:57

«Новости дедолларизации»: о вложениях России в американские госбумаги

REGNUMвчера в 01:50
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:06, Ашберн
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Политика

Конгресс США определился с датой голосования по импичменту Трампа

Голосование в палате представителей Конгресса США по вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу назначено на 18 декабря.
REGNUM вчера в 18:47
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%

Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
МедиаПоток вчера в 10:42
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Российская газета вчера в 21:16
Происшествия

Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Коломенская»

ТАСС 00:44
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга РФ

Торговая палата США заявила о возможном ущербе американским компаниям в случае принятия законопроекта о санкциях против государственного долга России.
iReactor 00:32
Происшествия

17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Российская газета вчера в 09:21
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решилась родить малыша

Телепрограмма вчера в 22:20
Политика

МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом

Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.
ГЛАС.RU вчера в 19:22
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины.
Газета.Ru 00:41
Наука

Грипп снизил вероятность заболеть простудой

У людей, заразившихся простудой, снижается вероятность заболеть гриппом и наоборот.
Ugpressa.ru 16 декабря в 22:30
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия вчера в 04:09
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Происшествия

В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца

Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:04
Энергетика

Нефть: отчет API сдержал рост котировок

Рост затормозился после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 13 декабря.
REGNUM 00:14
Общество

Эксперт рассказал об опасности снюса для школьников

Эксперты рассказали, чем может быть опасен снюс, который приобретает все большую популярность среди подростков.
iReactor 00:15
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Политика

NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост

Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:12
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Взгляд.ру вчера в 07:12
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