Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

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