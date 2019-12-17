Экономика

РБКРБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,69 млрд

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Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

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Власти РФ увеличили вложения в гособлигации США на $622 млн

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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

РИА Новостивчера в 16:38
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
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«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

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В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

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Оставленный в машине грудной младенец умер на Урале

В Свердловской области полуторамесячный ребенок умер после того, как родители оставили его одного в автомобиле, пишут СМИ.
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

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Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

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В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»

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Украина переплатила $1,5 млрд за «европейский» газ, заявили в Раде

Деркач уточнил, что с 2015 по 2018 год тысяча кубометров газа в Европе стоила в среднем около $210, а «Нафтогаз» покупал её за $245.
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Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

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Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак

Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
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Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

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Употребление перца чили 4 раза в неделю уменьшает риск инфаркта на 40%.
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Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с личными данными около миллиона россиян

Роскомнадзор обнаружил сайт с доменом во Франции, который хранит персональные данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана.
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Дочь Заворотнюк показала фото из церкви

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Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей

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На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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