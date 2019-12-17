Экономика
РБКРоссия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.
Читать в источнике
Оценить571
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады
В киевской полиции сообщили, что два ее сотрудника пострадали в результате столкновений с протестующими около Верховной рады, полицейских пришлось госпитализировать.
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Новый образ сварщика, который сформировался у музыканта Сергей Шнурова, посетившего волгодонской завод "Атоммаш" (входит в Росатом) - это заинтересованный молодой человек, у которого есть перспективы.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Происшествия
Оставленный в машине грудной младенец умер на Урале
В Свердловской области полуторамесячный ребенок умер после того, как родители оставили его одного в автомобиле, пишут СМИ.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Армия и оружие
В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»
Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник».
Политика
Украина переплатила $1,5 млрд за «европейский» газ, заявили в Раде
Деркач уточнил, что с 2015 по 2018 год тысяча кубометров газа в Европе стоила в среднем около $210, а «Нафтогаз» покупал её за $245.
Здоровье
Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак
Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»
Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Наука
Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%
Употребление перца чили 4 раза в неделю уменьшает риск инфаркта на 40%.
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
Общество
Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с личными данными около миллиона россиян
Роскомнадзор обнаружил сайт с доменом во Франции, который хранит персональные данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала фото из церкви
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
Шоу-бизнес
Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон
На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринке в ее доме стал Брэд Питт.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»
Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.