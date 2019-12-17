Экономика
Газета.RuРоссия увеличила вложения в гособлигации США на сумму $622 млн
В октябре 2019 Россия дополнительно вложила в государственные ценные бумаги США сумму, которая составила $622 млн. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные американского Минфина. Таким образом, на данный момент вложения России установились на отметке $10,697 млрд.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Комсомольская правдавчера в 20:37
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Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
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По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел
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Стали известны составы звеньев сборной России перед молодежным чемпионатом мира.
Кино
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Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года. Съемки должны стартовать в начале следующего года.
Политика
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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Политика
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Происшествия
СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.
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Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида
В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
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CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
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С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Происшествия
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"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.