В октябре 2019 Россия дополнительно вложила в государственные ценные бумаги США сумму, которая составила $622 млн. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные американского Минфина. Таким образом, на данный момент вложения России установились на отметке $10,697 млрд.

Россия увеличила вложения в гособлигации США на сумму $622 млн

Хоккей «Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.

Экономика Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Технологии Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.

Футбол В Китае запретили упоминание Озила В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.

Наука Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.

Политика Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.

Политика Власти Украины планируют ввести двойное гражданство Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

Происшествия Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.

Политика Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.

Политика В ДНР обвинили Киев в искажении коммюнике «нормандского саммита» Киев до сих пор не разместил корректную версию итогового коммюнике "нормандского саммита", заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Происшествия СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.

Здоровье Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.