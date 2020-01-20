Экономика
REGNUMРоссия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Происшествия
Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»
В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Происшествия
Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию
Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
Общество
В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Хоккей
Российские хоккеисты забросили девять шайб в ворота Дании и вышли в полуфинал юношеских ОИ
В составе национальной команды покер оформил Матвей Мичков, хет-триком отметился Иван Мирошниченко, и по одной шайбе забросили Илья Квочко и Кирилл Долженков.
Политика
Путин предлагает сократить количество судей в Конституционном суде
В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается сократить количество судей в Конституционном суде России до 11 человек.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Общество
Алкоголь уберут из системы «все включено» на Майорке и Ибице
Алкоголь в нелимитированных количествах будет запрещен на Балеарских островах.
Происшествия
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Следственный комитет России опубликовал видеоролик о проведении осмотра в пермском мини-отеле "Карамель", где сегодня ночью погибли пять человек.
Космос
SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Российская делегация проверит аэропорты курортов Египта
Российская делегация в воскресенье прибыла в Египет для проверки аэропортов Хургады и Шам-эш-Шейха, сообщила египетская газета Akhbar El Yom со ссылкой на источники в министерстве гражданской авиации страны.
Общество
За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Политика
Власти Крыма и Севастополя согласовали границы между субъектами
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти Крыма и Севастополя заключили соглашение и установили границы между субъектами, передает ТАСС.
Экономика
ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций
Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Политика
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин
Гаджеты
Мобильная NVIDIA RTX 2080 SUPER замечена в Geekbench
Ещё в ноябре ресурс Notebookcheck сообщил, что NVIDIA запустит «суперскую» линейку своего мобильного семейства NVIDIA GeForce 20.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Политика
Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Футбол
ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика
По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.