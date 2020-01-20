Экономика

REGNUMREGNUMРоссия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»

В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
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Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

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Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию

Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
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В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца

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Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете

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В составе национальной команды покер оформил Матвей Мичков, хет-триком отметился Иван Мирошниченко, и по одной шайбе забросили Илья Квочко и Кирилл Долженков.
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Путин предлагает сократить количество судей в Конституционном суде

В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается сократить количество судей в Конституционном суде России до 11 человек.
Газета.Ru 10:55
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В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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Общество

Алкоголь уберут из системы «все включено» на Майорке и Ибице

Алкоголь в нелимитированных количествах будет запрещен на Балеарских островах.
Газета.Ru 09:05
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СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы

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«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

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SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
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Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

РИА Новости 08:20
Политика

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Российская делегация проверит аэропорты курортов Египта

Российская делегация в воскресенье прибыла в Египет для проверки аэропортов Хургады и Шам-эш-Шейха, сообщила египетская газета Akhbar El Yom со ссылкой на источники в министерстве гражданской авиации страны.
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Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
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Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
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Политика

Власти Крыма и Севастополя согласовали границы между субъектами

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти Крыма и Севастополя заключили соглашение и установили границы между субъектами, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:11
Экономика

ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
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Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Газета.Ru 10:08
Политика

Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
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Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

ФАН вчера в 00:04
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Мобильная NVIDIA RTX 2080 SUPER замечена в Geekbench

Ещё в ноябре ресурс Notebookcheck сообщил, что NVIDIA запустит «суперскую» линейку своего мобильного семейства NVIDIA GeForce 20.
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Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили вчера в 23:04
Политика

Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
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В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
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ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика

По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
ODDS.ru 02:26
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