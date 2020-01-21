Экономика
REGNUMРоссия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Происшествия
Артём Пакалов объяснил применение оружия борьбой против «беспредела»
Как выяснилось, стрелком, совершившим "акт возмездия", оказался небезызвестный Артем Пакалов, герой наших публикаций.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Происшествия
Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск самолет экстренно приземлился в Казани
Самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в Казани из-за самочувствия одного из пассажиров.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.
Политика
Новым Генпрокурором России станет Игорь Краснов
Краснов заменит Юрия Чайку на посту Генерального прокурора уже в ближайшее время.
Общество
На Сахалине увеличили сумму регионального маткапитала
До 250 тысяч рублей вырастет размер материнского капитала, который предоставляет Сахалинская область при рождении второго ребенка.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Здоровье
Косметолог рассказал, как расстаться с «постновогодними прыщами»
Едемский назвал это явление обывательским выражением "постновогодние прыщи" и объяснил, что так происходит из-за погрешностей в привычной диете.
Политика
США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов
Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
18.01.2020 На смену роботу FEDOR придет антропоморфный робот-космонавт, который освободит экипаж МКС от потенциально опасных работ на борту.
Космос
Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Политика
Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН
Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Общество
Проезд по мосту через Лену может стать платным для всех
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
Оппозиция раскололась в две позиции
По мнению политолога Аббаса Галлямова, тайна вокруг организатора первого массового митинга против реформирования Основного закона связана с «отсутствием в оппозиции понимания плана действий», а протест против реформы «не в полной мере отвечает общественным настроениям».
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Кино
Кадры короткометражной ленты по The Last of Us, которую отменила Sony
На сайте агентства Oddfellows опубликовали кадры отменённого 20-минутного анимационного фильма по мотивам The Last of Us.
Здоровье
Минздрав предложил ввести постконтактную профилактику ВИЧ
Для общественного обсуждения Минздрав разместил проект нового порядка оказания медпомощи, сообщает «Коммерсантъ».