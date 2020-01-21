Экономика
REGNUMРоссия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Общество
Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет
Общество
Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Минэкономразвития опубликовало проект постановления, согласно которому автовладельцы смогут легально покупать "красивый" госномер для своего транспортного средства.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Происшествия
До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области
Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Авто
Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Кино
В Италии отмечают 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
Сто лет исполнилось бы 20 января итальянскому режиссеру Федерико Феллини.
Происшествия
Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы
Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Космос
РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Энергетика
В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти
Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Происшествия
В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
Общество
Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Происшествия
Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок в России в 2019 году
Kia Rio, с результатом за прошедший год в чуть более 92 тыс. реализованных автомобилей, стал самым популярным авто уже третий год подряд.
Происшествия
В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми
В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии трёх пострадавших в результате затопления мини-отеля в Перми после прорыва трубопровода отопления.
Политика
Михаила Мишустина просят упразднить Пенсионный фонд и поменять систему
«Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу.
Общество
Лучшие платья премии SAG Awards
В Лос-Анжелесе прошла 26-я ежегодная премия SAG Awards.
Общество
Начислять маткапитал на первенца могут начать в марте
Материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле, сообщили в комитете Госдумы по социальной политике.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили всех заявление о сложении с себя королевских обязанностей, согласовали все детали своего нового статуса с королевой Елизаветой II.
Экономика
Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.