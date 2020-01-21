Экономика

REGNUMREGNUMРоссия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

ЦБ рассказал о золотовалютных резервах России

RT на русскомвчера в 10:13

Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов

ПРАЙМвчера в 19:25

Россия сохранила пятое место в рейтинге мировых золотых запасов

REGNUMвчера в 20:10

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

Российская газетавчера в 19:38

Центробанк в 2019 году сократил закупки золота в 1,7 раза

Финмаркетвчера в 08:34

Банк России в 2019 году снизил объемы покупки золота

Finam.Ruвчера в 08:38

ОБЗОР: Акции компаний РФ с начала года выросли

Вестник золотопромышленникавчера в 09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Общество

Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет

Shraibikus News вчера в 13:35
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Минэкономразвития опубликовало проект постановления, согласно которому автовладельцы смогут легально покупать "красивый" госномер для своего транспортного средства.
Российская газета вчера в 03:35
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области

Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Интерфакс вчера в 23:14
Авто

Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Автоновости дня вчера в 07:27
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости вчера в 11:01
Кино

В Италии отмечают 100-летие со дня рождения Федерико Феллини

Сто лет исполнилось бы 20 января итальянскому режиссеру Федерико Феллини.
ТАСС 19 января в 17:27
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Космос

РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Известия вчера в 23:30
Энергетика

В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
REGNUM 00:21
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Газета.Ru 19 января в 14:41
Происшествия

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
РБК вчера в 18:54
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Открытый Нижний 00:30
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
РБК 00:23
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Политика

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 13:51
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок в России в 2019 году

Kia Rio, с результатом за прошедший год в чуть более 92 тыс. реализованных автомобилей, стал самым популярным авто уже третий год подряд.
Car.ru 18 января в 23:54
Происшествия

В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии трёх пострадавших в результате затопления мини-отеля в Перми после прорыва трубопровода отопления.
RT на русском 00:23
Политика

Михаила Мишустина просят упразднить Пенсионный фонд и поменять систему

«Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу.
REGNUM вчера в 07:13
Общество

Лучшие платья премии SAG Awards

В Лос-Анжелесе прошла 26-я ежегодная премия SAG Awards.
Peopletalk вчера в 03:34
Общество

Начислять маткапитал на первенца могут начать в марте

Материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле, сообщили в комитете Госдумы по социальной политике.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 02:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили всех заявление о сложении с себя королевских обязанностей, согласовали все детали своего нового статуса с королевой Елизаветой II.
Srnsk вчера в 03:05
Гаджеты

Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip

Astera 00:52
Экономика

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Интерфакс вчера в 04:34
Кино

Харатьян рассказал об отношении к продолжению «Гардемаринов»

URA.Ru 00:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное