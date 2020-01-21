Экономика
REGNUMРоссия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Гораздо ближе Италия с запасами золота в 2452 тонны и Франция с 2436 тоннами. Запасы этих стран годами не меняются. Затем идут Россия и Китай, а на седьмом месте — Швейцария (1040 тонн).РИА Новостивчера в 19:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:06, Ашберн
Космос
SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon
Политика
В новый состав правительства не вошли 10 министров и 4 вице-премьера
В новый состав правительства не вошли 14 чиновников. Президент подписал указ о назначении новых вице-премьеров и министров 21 января.
Происшествия
В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Политика
Объявлен состав нового правительства РФ
Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.
Происшествия
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Здоровье
Новый коронавирус из Китая добрался до США
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве
В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Футбол
Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»
Здоровье
Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении
Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
Происшествия
Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту Платов.
Политика
Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России.
Политика
Половина правительства пересядет на новые места
Уже несколько дней в прессе и на Telegram-каналах обсуждаются версии, кто должен войти в новый состав правительства, а кто – лишиться своего поста.
Футбол
Мозес согласовал переход в «Интер»
За карьеру в «Челси» Мозес уже выступал на правах аренды за «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».
Энергетика
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Футбол
Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
Армия и оружие
В ЛНР было отбито наступление ВСУ
Наступление ВСУ в районе Бахмутской трассы, о котором писали некоторые телеграм-каналы, действительно имело место.
Шоу-бизнес
Инициатором разрыва Крутого и Димаша Кудайбергена может быть сам Игорь Крутой
Во вторых, пресса неоднократно писала о том, что Димаш Кудайберген неравнодушен к дочери Игоря Крутого, и что она может разрушить собственный брак из-за этого романа.
Политика
Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Игры
Sony презентует новую PlayStation 5 февраля
Происшествия