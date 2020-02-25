Политика
КоммерсантъРоссия назначила торгпреда на Украине впервые с 2012 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Бабко торговым представитель России на Украине. Эта должность с февраля 2012 года была вакантной, обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин. Господин Бабко с 2013 года был торгпредом РФ в Армении.
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Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Компания Microsoft рассказала о основных характеристиках и особенностях Xbox Series X. Как сообщает издание ToDay News Ufa, Xbox Series X от Microsoft был представлен публике еще в прошлом году, но без подробностей.
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Культура
В Государственном историческом музее установят в мае 36 тактильных экспонатов
В Государственном историческом музее установят 36 тактильных экспонатов в мае 2020 года.
Происшествия
Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге
По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Политика
Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Происшествия
Россиянин напился, прикусил язык и умер
В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Технологии
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля. Закладка кораблей будет приурочена к 75-летию Победы в ВОВ.
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Ван дер Варт заявил, что сборная России была как молния, была лучше готова и победила, а в составе россиян играл Аршавин, который сыграл как Месси.
Шоу-бизнес
Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Общество
Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре
Ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева ответила возмущённым фанатам, пожаловавшимся на то, что цены на приёмы в её медицинском центре слишком высоки.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.