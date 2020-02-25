Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Бабко торговым представитель России на Украине. Эта должность с февраля 2012 года была вакантной, обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин. Господин Бабко с 2013 года был торгпредом РФ в Армении.

Россия назначила торгпреда на Украине впервые с 2012 года

Общество Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.

Общество Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.

Политика Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.

Здоровье ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Игры Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X Компания Microsoft рассказала о основных характеристиках и особенностях Xbox Series X. Как сообщает издание ToDay News Ufa, Xbox Series X от Microsoft был представлен публике еще в прошлом году, но без подробностей.

Происшествия Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.

Политика Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.

Футбол УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Происшествия Россиянин напился, прикусил язык и умер В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".

Спорт МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.