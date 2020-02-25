Политика
КоммерсантъРоссия назначила торгпреда на Украине впервые с 2012 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Бабко торговым представитель России на Украине. Эта должность с февраля 2012 года была вакантной, обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин. Господин Бабко с 2013 года был торгпредом РФ в Армении.
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Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Язов
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Общество
На Канарах изолировали тысячу постояльцев отеля из-за коронавируса
На территории отеля находится около тысячи человек. Сообщается, что у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам
Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Политика
МИД РФ отреагировал на заявление об очевидце запуска ракеты по MH17
Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.
Футбол
УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
В Китае рассказали о вакцине против коронавируса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину против коронавируса.