Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия назначила торгпреда на Украине впервые с 2012 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Бабко торговым представитель России на Украине. Эта должность с февраля 2012 года была вакантной, обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин. Господин Бабко с 2013 года был торгпредом РФ в Армении.
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Назначены торговые представители России в Армении и на Украине

REGNUM04:54

Россия назначила нового торгпреда на Украине

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Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

RT на русском06:38

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Интерфакс - Россия06:04

Россия назначила торгпреда на Украине впервые с 2012 года

Коммерсантъ09:12

Мишустин назначил торговых представителей России на Украине и в Армении

ТАСС04:29

Мишустин назначил торгового представителя России на Украине

Rambler News Service04:25
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Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
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Экономика

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Политика

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Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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На территории отеля находится около тысячи человек. Сообщается, что у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус.
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Шоу-бизнес

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Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Спорт

МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Коммерсантъ 11:12
Политика

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Газета.Ru 05:39
Политика

В Крыму освободили задержанных в Азовском море украинских браконьеров

РБК 11:48
Политика

МИД РФ отреагировал на заявление об очевидце запуска ракеты по MH17

Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.
REGNUM вчера в 11:47
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Футбол

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Газета.Ru 10:05
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
VSE42.RU 04:11
Происшествия

Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах

На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
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Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов

Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
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Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

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Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Общество

Мишустин заявил о чувстве стыда и сожаления из-за больницы в Кургане

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Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Общество

В Китае рассказали о вакцине против коронавируса

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину против коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:29
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