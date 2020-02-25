Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Бабко торговым представитель России на Украине. Эта должность с февраля 2012 года была вакантной, обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин. Господин Бабко с 2013 года был торгпредом РФ в Армении.

Россия назначила торгпреда на Украине впервые с 2012 года

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