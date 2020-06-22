Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия назвала справедливую цену на нефть

Министерство энергетики России назвало справедливую цену на нефть. По мнению ведомства, она лежит в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью замминистра энергетики Павла Сорокина журналу «Нефтегазовая вертикаль».
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Павел Сорокин: Справедливая цена нефти - 40-50 долларов за баррель

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