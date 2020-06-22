Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия назвала справедливую цену на нефть

Министерство энергетики России назвало справедливую цену на нефть. По мнению ведомства, она лежит в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью замминистра энергетики Павла Сорокина журналу «Нефтегазовая вертикаль».
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Павел Сорокин: Справедливая цена нефти - 40-50 долларов за баррель

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Названа справедливая цена на нефть

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Россия назвала справедливую цену на нефть

Lenta.ru08:45

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Известия05:58

Минэнерго назвало справедливую цену на нефть

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Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

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По информации Роспотребнадзора на понедельник, 22 июня, за сутки у 141 человека подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

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