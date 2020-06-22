Энергетика
Lenta.ruРоссия назвала справедливую цену на нефть
Министерство энергетики России назвало справедливую цену на нефть. По мнению ведомства, она лежит в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью замминистра энергетики Павла Сорокина журналу «Нефтегазовая вертикаль».
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Политика
Трамп назвал единственное условие встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что если у него и состоится встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, то только для обсуждения его «мирного ухода из власти».
RT на русском 10:59
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Наука
В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира
Национальная служба новостей 04:47
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Происшествия
Подростки избили музыкантов у станции метро «Рыбацкое»
Инцидент произошел накануне вечером у станции метро «Рыбацкое». Мужчина и женщина исполняли песни под гитару.
МР7.ру вчера в 05:22
Политика
Песков ответил на вопрос о портрете Путина на его диване
На вопрос журналистов, почему плакат лежит на диване, пресс-секретарь заявил, что президент может как угодно распоряжаться своим личным пространством.
РБК 06:26
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Общество
Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента «Родина-мать» в Киеве
Политика Сегодня вчера в 17:13
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Политика
Адвокат не исключил фальсификации доказательств на месте крушения MH17
Собранные на месте крушения MH17 доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены.
BFM.ru 05:12
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Допрошен подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Допрошен подозреваемый в убийстве студента волгоградского медуниверситета.
РИАЦ 05:17
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
По мнению главы комиссии Совета Федерации Алексея Пушкова, новые случаи заражения коронавирусом в Пекине, которые вновь выявлены на оптовом рынке, выглядят странно, передает РИА Новости.
Инфорос 01:17
Авто
Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross
Премьера Toyota Corolla Cross состоится осенью текущего года. В первую очередь модель выйдет на азиатские рынки.
Новые автомобили 01:12
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34