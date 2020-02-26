Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия сможет выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году только после составления Тбилиси списков пострадавших.
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с чего всё началось

Россия нашла способ не платить Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Окончательный список, как указал суд, должен содержать «не менее 1500 граждан Грузии». Только после этого государство, ответственное за соответствующие нарушения, может выплатить компенсацию потерпевшей стороне, настаивают в России.
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
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Финансы

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По результатам подведения финансовых итогов за 2019 год, чистая прибыль Сбербанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила почти два процента.
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Фигурант дела «Сети» отрицает причастность к убийству

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Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Финансы

Рынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС

Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе

Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе.
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Логинов подаст иск к сотруднице Международного союза биатлонистов

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Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

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В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера

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Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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Семак не знает, когда Дзюба сможет играть

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Джикия: Не выходим из зоны комфорта, потому что не зовут в Европу

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В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист

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