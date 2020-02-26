МИД Грузии не ответил на запрос «Ведомостей». Ранее похожий механизм был использован Конституционным судом, который разрешил России не платить присужденную ЕСПЧ экс-акционерам ЮКОСа компенсацию в $1,866 млрд.

с чего всё началось

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

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