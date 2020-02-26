Общество
РБКРоссия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
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с чего всё началось
МИД Грузии не ответил на запрос «Ведомостей». Ранее похожий механизм был использован Конституционным судом, который разрешил России не платить присужденную ЕСПЧ экс-акционерам ЮКОСа компенсацию в $1,866 млрд.Ведомостивчера в 16:13
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции
Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".
Финансы
В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы
Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
Экономика
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Политика
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Дмитрий Песков рассказал, что выбор даты общероссийского голосования не связан с днем рождения Владимира Ленина.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Биатлон
Сергей Белозеров: «Хованцев перепутал этапы Елисеева и Гараничева при заявке на эстафету чемпионата мира»
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, что главный тренер команды Анатолий Хованцев ошибся при подаче заявки на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в Антхольце.
Политика
Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ
Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Технологии
В Google Translate появился татарский язык
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Религия
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире
Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).
Недвижимость
Пенсионеры начали скупать жилье в Москве
Если в 2017-2018 годах максимальный возраст покупателей квартир в московских новостройках не превышал 75 лет, то в 2019-м сделки с новоселами от 76 лет и старше начали заключать в целом ряде жилых комплексов (ЖК), говорится в материалах группы компаний «ФСК», предоставленных «Ленте.ру».
Общество
Эксперты не справились с проверкой устава «Сети» в Петербурге
В 224-м гарнизонном военном суде рассмотрели экспертизу якобы программного документа «Сети» (террористическая организация, запрещенная в РФ), передает корреспондент «Росбалта».
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Происшествия
В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей
Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии.
Армия и оружие
Украина увеличит расходы на ракетное оружие на $12 млн
Украинские власти намерены в 2020 году увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн).
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель
Уточняется, что сумма исковых требований банка превысила 3,8 млрд руб. Банк "Санкт-Петербург" подал иск на 5,5 млрд рублей В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" сначала подал иск на 5,5 млрд руб. к АО "Талион", материнской компании ЗАО "Елисеев Палас Отель" (дело № А56-116440 / 2019), а затем и к самому "Елисеев Палас Отелю" на ту же сумму (№ А56-117707 / 2019).
Финансы
Курс евро на торгах превысил 72 рубля
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
Происшествия
ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая
Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
Игры
Подписчики PS Plus бесплатно получат ремейк Shadow Of The Colossus
В марте подписчики PS Plus бесплатно получат две игры: Sonic Forces и ремейк Shadow Of The Colossus.