Окончательный список, как указал суд, должен содержать «не менее 1500 граждан Грузии». Только после этого государство, ответственное за соответствующие нарушения, может выплатить компенсацию потерпевшей стороне, настаивают в России.

с чего всё началось

Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году. Об этом говорится в подготовленном Минюстом плане.

Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ

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