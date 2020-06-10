Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРоссия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Граница России и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль, а также появится возможность для снятия ограничений по транспортному сообщению.
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с чего всё началось

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости09:23

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В МИД назвали условие открытия границы России и Белоруссии

Московский Комсомолец09:44

Стали известны сроки открытия границы России и Белоруссии

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Lenta.ru11:54

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Взгляд.ру09:29

В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

ТАСС09:27

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

РИА Новости09:23
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