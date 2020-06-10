Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
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Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Lenta.ru11:54

В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

ТАСС09:27

МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией

News.ru09:50

В МИД назвали условие открытия границы России и Белоруссии

Московский Комсомолец09:44

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Взгляд.ру09:29

Стали известны сроки открытия границы России и Белоруссии

Профиль10:18

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

РИА Новости09:23
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Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
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Происшествия

Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП

Lenta.ru 13:00
8
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС 07:46
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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

РБК 13:35
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Политика

Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым

Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.
РБК 13:18
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Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
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Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
39
Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного дисплея

Деловое.ТВ 09:08
Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera 10:03
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Армия и оружие

Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
РИА Новости 11:57
Наука

Ученые выяснили, почему дождь не убивает бабочек

РИА Новости 13:44
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на главные бои 251-го номерного турнира промоушена в комментариях под записью с анонсом ивента в Instagram ESPN MMA.
Газета.Ru вчера в 20:03
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия 07:27
117
Транспорт

Пробки в Москве достигли девяти баллов

RT на русском 12:04
35
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Происшествия

ФСБ задержала начальника отдела полиции Сызрани

С октября 2012-го по март 2016-го занимал должность начальника отдела МВД по Новокуйбышевску.
СОВА 12:55
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
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Общество

В Совфеде осудили слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который принял участие в съёмках ролика RT о поправках к Конституции, стало плохо, когда он узнал о словах Алексея Навального.
RT на русском 12:05
206
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

Газета.Ru 06:29
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Футбол

Новый раунд тестирования выявил один случай коронавируса в АПЛ

Седьмая волна тестирования выявила один новый случай заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников клубов АПЛ.
Советский спорт 13:32
Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
686
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
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Происшествия

Названа предположительная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Политическая Экспертиза 10:50
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