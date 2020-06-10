Политика
РИА НовостиРоссия назвала условие открытия границы с Белоруссией
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
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Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Политика
Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым
Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.
РБК 13:18
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного дисплея
Деловое.ТВ 09:08
Армия и оружие
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
РИА Новости 11:57
Наука
Ученые выяснили, почему дождь не убивает бабочек
РИА Новости 13:44
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на главные бои 251-го номерного турнира промоушена в комментариях под записью с анонсом ивента в Instagram ESPN MMA.
Газета.Ru вчера в 20:03
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
RT на русском 12:04
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
ФСБ задержала начальника отдела полиции Сызрани
С октября 2012-го по март 2016-го занимал должность начальника отдела МВД по Новокуйбышевску.
СОВА 12:55
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Общество
В Совфеде осудили слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции
Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который принял участие в съёмках ролика RT о поправках к Конституции, стало плохо, когда он узнал о словах Алексея Навального.
RT на русском 12:05
Футбол
Новый раунд тестирования выявил один случай коронавируса в АПЛ
Седьмая волна тестирования выявила один новый случай заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников клубов АПЛ.
Советский спорт 13:32
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
Происшествия
Названа предположительная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске
Политическая Экспертиза 10:50