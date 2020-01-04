Энергетика
Lenta.ruРоссия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию
«Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти», — отметил собеседник агентства. Он также назвал причину отсутствия контрактов на поставку нефти — это нежелание белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть.
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Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
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Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани
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Происшествия
Девочка погибла при катании на тюбинге с горы в Приморье
ЧП произошло 2 января в поселке Лозовый города Партизанска. Девочка врезалась в дерево, катаясь на тюбинге (надувные санки) с горы.
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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США разочарованы решением Ирака об отказе от иностранных войск
США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране.
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
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Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
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В России вводятся новые требования к электролампам
С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.
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Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
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Общество
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Гаджеты
У Intel есть прототипы накопителей PCIe 4.0, но для их тестирования нужны системы AMD
Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
Авто
Грузовики из будущего
В течение лета в городах Сибири и Дальнего Востока успешно проходил "Караван грузовиков Mercedes-Benz нового поколения", в котором принимали участие демонстрационные машины.
Хоккей
Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Технологии
Эксперты объяснили, какие киберугрозы ждут пользователей в 2020 году
"Газета.Ru" пообщалась с ведущими экспертами в сфере информационной безопасности и узнала, чего ждать от киберпреступников и тех, кто им противодействует.
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Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях
Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Если со страны будут сняты санкции и обеспечены ее интересы, то Иран вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.
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СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
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«Химки», «Урал» и «Нижний Новгород» заинтересованы в форварде «Луча» Алиеве
Нападающий "Луча" Саид Алиев в январе может покинуть свой нынешний клуб.В его услугах заинтересованы два клуба ФНЛ: "Нижний Новгород" и "Химки".
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Переезд стал началом глобального проекта по переводу в «Москва-сити» почти всех правительственных подразделений за исключением силовых ведомств, МЧС, Росархива и МИДа.
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
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Футбол
Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци
Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.