Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию

«Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти», — отметил собеседник агентства. Он также назвал причину отсутствия контрактов на поставку нефти — это нежелание белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть.
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Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях

ФАНвчера в 12:22

Россия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию

Lenta.ruвчера в 10:57

Белоруссия может ежегодно экономить $1,6 млрд на российской нефти

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РФ готова на рыночных условиях возобновить поставки нефти Белоруссии — СМИ

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Российские компании готовы возобновить поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но только на рыночных условиях 2019 года

Эхо Москвывчера в 10:31

Источник: Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях

ТАССвчера в 10:22

Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

Известиявчера в 10:48
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Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
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Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.
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Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
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Происшествия

Девочка погибла при катании на тюбинге с горы в Приморье

ЧП произошло 2 января в поселке Лозовый города Партизанска. Девочка врезалась в дерево, катаясь на тюбинге (надувные санки) с горы.
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Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Политика

США разочарованы решением Ирака об отказе от иностранных войск

США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране.
News.ru 17:20
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Общество

В России вводятся новые требования к электролампам

С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.
Российская газета вчера в 02:00
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

РИА Новости 09:49
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК вчера в 04:09
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
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Гаджеты

У Intel есть прототипы накопителей PCIe 4.0, но для их тестирования нужны системы AMD

Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
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Авто

Грузовики из будущего

В течение лета в городах Сибири и Дальнего Востока успешно проходил "Караван грузовиков Mercedes-Benz нового поколения", в котором принимали участие демонстрационные машины.
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Хоккей

Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
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Технологии

Эксперты объяснили, какие киберугрозы ждут пользователей в 2020 году

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Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях

Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Политика

Иран полностью вышел из ядерной сделки

Если со страны будут сняты санкции и обеспечены ее интересы, то Иран вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.
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Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

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Армия и оружие

СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
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Авто

Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей

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«Химки», «Урал» и «Нижний Новгород» заинтересованы в форварде «Луча» Алиеве

Нападающий "Луча" Саид Алиев в январе может покинуть свой нынешний клуб.В его услугах заинтересованы два клуба ФНЛ: "Нижний Новгород" и "Химки".
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Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

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NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США

Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
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Что ждет «Москва-сити» после переезда министерств

Переезд стал началом глобального проекта по переводу в «Москва-сити» почти всех правительственных подразделений за исключением силовых ведомств, МЧС, Росархива и МИДа.
Ведомости 03 января в 09:13
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци

Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
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Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Газета.Ru 14:20
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