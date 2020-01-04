Энергетика
Lenta.ruРоссия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию
«Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти», — отметил собеседник агентства. Он также назвал причину отсутствия контрактов на поставку нефти — это нежелание белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть.
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Источник: Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях
ТАСС04 января в 10:22
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