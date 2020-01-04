Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию

«Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти», — отметил собеседник агентства. Он также назвал причину отсутствия контрактов на поставку нефти — это нежелание белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Россия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию

Lenta.ru04 января в 10:57

Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

Известия04 января в 10:48

Источник: Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях

ТАСС04 января в 10:22

Российские компании готовы возобновить поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но только на рыночных условиях 2019 года

Эхо Москвы04 января в 10:31

В России назвали условия возобновления поставок нефти Белоруссии

Взгляд.ру04 января в 10:29

РФ готова на рыночных условиях возобновить поставки нефти Белоруссии — СМИ

REGNUM04 января в 10:35

Белоруссия может ежегодно экономить $1,6 млрд на российской нефти

News.ru04 января в 10:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Российская газета 16:21
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия 14:39
Гаджеты

Лучший дизайн Sony за последние годы? Xperia 5 Plus явно будет выделяться среди большинства смартфонов 2020 года

iXBT.com 11:07
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Общество

Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки.
Lenta.ru 17:35
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Армия и оружие

Спецпредставитель ООН призвал страны не вмешиваться в конфликт в Ливии

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе заявил, что иностранное вмешательство в конфликт в Ливии должно быть прекращено.
Известия 13:54
Общество

Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Lenta.ru 11:37
Политика

Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо лишился поста председателя Национальной ассамблеи страны – в качестве нового главы законодательного органа депутаты избрали сторонника официальной власти Луиса Парру.
Газета.Ru вчера в 15:42
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Политика

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
РБК 17:29
Происшествия

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

РБК 18:11
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 16:00
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС 04 января в 10:34
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 05:03
Политика

Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео

Avia.pro 06:57
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Газета.Ru 03 января в 18:50
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском вчера в 06:16
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Телеканал 360° 02:24
Кино

«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Культуромания 04:45
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru вчера в 11:11
Происшествия

Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

Lenta.ru 12:17
Хоккей

Ларионов: трансляция финала хоккейного МЧМ-2011 - непрофессионализм

Прямая трансляция встречи из Чехии велась на одном из телеканалов, в то время как другой показывал запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором россияне нанесли поражение канадцам.
РИА Новости 12:23
Политика

МИД России подтвердил приверженность иранской ядерной сделке

Россия подтвердила полную приверженность ядерной сделке после нового шага Ирана по сокращению обязательств.
Инфорос 09:43
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Взгляд.ру 15:42
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное