Армия и оружие

Gazeta.SPbGazeta.SPbРоссия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлев. Ситуация в Сирии обострилась после закрытия воздушного пространства над провинцией Идлиб.
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