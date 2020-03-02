Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлев. Ситуация в Сирии обострилась после закрытия воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

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