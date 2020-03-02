Армия и оружие
РИА НовостиРоссия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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В ЦПВС заявили, что Россия не гарантирует безопасность полётов авиации Турции в САР
RT на русскомвчера в 14:44
РФ не гарантирует безопасность для авиации Турции после закрытия неба над Идлибом
ТК Звездавчера в 14:20
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:29, Ашберн
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