Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новостивчера в 20:40

В ЦПВС заявили, что Россия не гарантирует безопасность полётов авиации Турции в САР

RT на русскомвчера в 14:44

РФ больше не может гарантировать безопасность самолетов Турции над Сирией

Газета.Ruвчера в 14:43

Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

Lenta.ruвчера в 14:27

Минобороны сообщило, что РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

ТАССвчера в 14:24

РФ не гарантирует безопасность для авиации Турции после закрытия неба над Идлибом

ТК Звездавчера в 14:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:29, Ашберн
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости 29 февраля в 05:27
Общество

Путин подписал закон о бесплатном горячем питании школьников

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием.
РБК вчера в 11:34
Происшествия

В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
РИА Новости 00:25
Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

RT на русском 29 февраля в 10:47
Политика

Историк рассказал об американских бомбардировках Вьетнама

Историк уточнил, что в общей сложности в ходе операции авиация США выполнила 304 тысячи боевых вылетов, на Вьетнам было сброшено около 8 миллионов тонн различных боеприпасов.
РИА Новости вчера в 20:52
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Футбол

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

Финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» пройдёт сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19:30 мск.
Чемпионат вчера в 00:46
Гаджеты

Основой 4G-смартфона Nokia C2 послужит процессор UNISOC

Основой смартфона послужит процессор UNISOC (ранее — Spreadtrum).
3DNews вчера в 23:41
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском 29 февраля в 16:32
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
ТАСС вчера в 16:01
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 29 февраля в 07:54
Биатлон

В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято

Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Metaratings 29 февраля в 03:44
Экономика

Российские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:16
Культура

Студент из Якутии выиграл Гран-при конкурса на выставке «Ювелирная Сибирь»

ИА ЯСИА вчера в 08:00
Происшествия

Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
РИА Новости вчера в 14:50
Общество

Россиян в марте ожидают длинные выходные

Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Известия вчера в 23:14
Общество

Вильфанд пообещал россиянам аномально теплый март

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте практически на всей территории страны температура воздуха будет превышать норму.
ФАН вчера в 21:19
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:52
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
RT на русском вчера в 23:40
Армия и оружие

Американский авианосец вошел в Средиземное море

Авианосная ударная американская группа ВМС во главе с USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар, войдя в Средиземное море.
Политическая Экспертиза вчера в 03:20
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 10:31
Авто

Расширен список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Росбалт 28 февраля в 08:55
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

REGNUM 29 февраля в 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное