Армия и оружие
РИА НовостиРоссия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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РФ не гарантирует безопасность для авиации Турции после закрытия неба над Идлибом
ТК Звездавчера в 14:20
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