Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Газета.Ru01:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

Минобороны сообщило, что РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

ТАССвчера в 14:24

ЦПВС: Россия не гарантирует безопасность полётов авиации Турции в САР

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Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

Lenta.ruвчера в 14:27

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новостивчера в 20:40

РФ не гарантирует безопасность для авиации Турции после закрытия неба над Идлибом

ТК Звездавчера в 14:20
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Армия и оружие

Путин рассказал о новом гиперзвуковом оружии России

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о новом гиперзвуковом оружии РФ и его роли в поддержании стратегического баланса в мире.
iReactor 01:44
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
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Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Политика

Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости 29 февраля в 21:50
Общество

В Якутске предложили ввести налог на собак

Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельце собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
РИА Новости 01:48
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Происшествия

В бывшем доме священника во Франции нашли клад с драгоценными камнями

Газета.Ru 00:25
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Автоспорт

Организаторы «Гран-при Австралии» подтвердили проведение гонки

Первая гонка нового сезона «Формулы-1», как и планировалось, пройдет в Австралии.
Спорт-Экспресс 01:52
Политика

Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:47
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

СК России возбудил уголовное дело в отношении прокуратуры Украины

Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
ГЛАС.RU 01:38
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Общество

Коронавирус учтут при подготовке бюджета России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству тщательно анализировать риски, в том числе влияние на экономику коронавируса, при составлении бюджета страны на следующие три года, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01:33
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском вчера в 12:29
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Известия 01:37
Футбол

Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

Напомним, беспроигрышная серия подопечных Юргена Клоппа составляла 44 матча.
Газета.Ru 29 февраля в 14:53
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Газета.Ru вчера в 16:54
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
ТАСС вчера в 22:08
Интернет

Windows 10 (2004) почти готова к массовому развёртыванию: она уже появилась во WSUS

Как ожидается, новая «десятка» также появится в компаниях, которые добавили поддержку Windows Pre-Release WSUS.
3DNews вчера в 08:22
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК вчера в 16:39
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Здоровье

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ вчера в 05:03
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