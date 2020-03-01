Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией

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