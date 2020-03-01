Армия и оружие
РИА НовостиРоссия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Происшествия
В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье
«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
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Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
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Панарин первым из россиян набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Экономика
Министр финансов: в феврале Украина выполнила бюджет на 93,7%
В феврале общий фонд бюджета Украины по данным государственной казначейской службы был пополнен на 93,7% от запланированного показателя.
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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В Стамбуле освободили главреда Sputnik Турция
Ранее сообщалось, что в Стамбуле полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
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На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
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Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
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Бен Аффлек перекрасился для роли в новом фильме Ридли Скотта
Транспорт
Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом
С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
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Надежда Бабкина ела все, но похудела на 22 килограмма
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу
Год назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки на безымянных пальцах в виде колец в знак своей любви.
Здоровье
Ранние симптомы рака легких часто остаются незамеченными
Как сообщает ToDay News Ufa источник Express, онкологи из Британского фонда легких назвали ранние симптомы рака, которые часто не замечают или игнорируют: слизь или мокрота с кровью во время кашля; ощущение удушья; неожиданная потеря веса; отсутствие аппетита; изменения голоса; боль в груди; постоянное чувство усталости.
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Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Технологии
OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России
Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Общество
У православных христиан начинается Великий пост
Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
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Авторы Star Citizen представили систему выживания
Общество
Вдова Листьева сравнила с айсбергом версии причин его убийства
За последние 25 лет не раз выдвигались версии убийства Листьева.