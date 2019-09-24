Политика
RT на русскомРоссия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
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с чего всё началось
Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.РИА Новостивчера в 13:57
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В России могут запретить лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
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Аргументы и Факты 01:04
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54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
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Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице
Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин скончался после попытки суицида.
Российская газета вчера в 04:44
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Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
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Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Транспорт
В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин
В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 02:51
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В Германии возмущены выдачей виз жителям Донбасса с паспортами РФ
В Германии депутат от Свободной демократической партии Рената Альт высказала возмущение по поводу выдачи виз жителям Донбасса, которые получили российские паспорта, сообщает RT.
Профиль вчера в 14:05
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.
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Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
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В случае победы в матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Ростов» выйдет на победителя пары «КАМАЗ» — «Спартак».
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Совокупно 50 крупнейших иностранных компаний в России заработали в 2018 году на 588 млрд рублей больше, чем в 2017-м.
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Космос
Конец света 3 октября: конспирологи пугают астероидом
Московский Комсомолец вчера в 10:42
Политика
ФСБ использовала декларацию об амнистии капитала против бизнесмена
В «Ведомостях» сообщают, что сотрудники ФСБ воспользовались декларацией по амнистии капитала в уголовном деле по отношению к бизнесмену Валерию Израйлиту.
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Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
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У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
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Volkswagen рассказала о новом Jetta для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
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Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
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Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Космос
Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей 23 сентября в 02:31