Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 13:57

Подробнее о событии

Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Известиявчера в 17:51

Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Газета.Ruвчера в 17:20

Новак: только «Газпром» как единый экспортер газа РФ может поставлять газ через Украину

ТАССвчера в 13:05

Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

RT на русскомвчера в 15:06

Новак заявил об исключительном праве Газпрома на транзит газа через Украину

Взгляд.рувчера в 14:02

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

РИА Новостивчера в 13:57

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

РБКвчера в 15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Транспорт

В Пулково раскрыли список из 33 стран для полётов по «открытому небу»

Планируется, что Полково до конца года сможет приобрести седьмую степень свободы и тем самым станет первым аэропортом в России, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика.
78.ru 02:56
Политика

Минсельхоз РФ разработал законопроект об учете домашних животных

Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который регулирует маркировку и учет домашних животных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.
BFM.ru вчера в 19:01
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Политика

Лавров поблагодарил США за выдачу визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Общество

Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения

К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

В шахте под Оренбургом погиб горняк

По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета 00:33
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине

РИА Новости 03:12
Кино

Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети

Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости 23 сентября в 19:42
Политика

Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России»

"Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Происшествия

Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве

Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.
Газета.Ru 02:45
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом

Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Политика

Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08
Технологии

Будущее уже наступило. Робот-пёс Spot доступен для заказа

iXBT.com вчера в 22:24
Общество

Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве

Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Общество

Чайка: в борьбу с лесными пожарами пришлось включиться прокурорам

Вмешательство прокуроров в финансирование противопожарных мероприятий происходило почти во всех российских регионах, пострадавших от летних пожаров.
REGNUM 03:10
Политика

Абэ заявил о необходимости реформы Совбеза ООН

Токио открыто выступает за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН Япония считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, заявил японский премьер Синдзо Абэ.
Аргументы и Факты 01:04
Здоровье

Отказавшейся от овощей и фруктов британке грозит слепота

Джейд Янгмен с трех лет страдает расстройством избирательного питания, из-за которого она вынуждена отказаться от фруктов и овощей, а также ряда других продуктов.
РИА Новости 02:35
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Единоборства

Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России

Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
Sports.ru 02:06
Политика

Зеленский назвал человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о якобы давлении со стороны президента США Дональда Трампа, назвал единственного человека, который может это делать.
Газета.Ru 02:38
Футбол

Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»

Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Баскетбол

Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение от Самоа

Pravda.Ru вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Хочу показать свою жизнь без купюр»

Хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, какая она есть на самом деле.
StarHit.ru вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное