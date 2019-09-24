Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
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с чего всё началось

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости13:57

Подробнее о событии

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Известия15:42

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

РБК15:42

Новак: только «Газпром» как единый экспортер газа РФ может поставлять газ через Украину

ТАСС13:05

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Газета.Ru14:34

Новак заявил об исключительном праве Газпрома на транзит газа через Украину

Взгляд.ру14:02

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

РИА Новости13:57

Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

RT на русском15:06
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Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
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