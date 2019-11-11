Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США. Об этом "Известиям" рассказал замглавы МИД Сергей Рябков. По словам дипломата, в ведомстве не уверены, что американская сторона действительно намерена покинуть соглашение.
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с чего всё началось

Тихий ДОН: РФ не откажется от Договора по открытому небу в случае выхода США

Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом «Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению – 2019 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Известиявчера в 16:01

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Россия не станет покидать Договор по открытому небу при выходе США

RT на русскомвчера в 22:40

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

РИА Новостивчера в 20:58

Россия останется в Договоре по открытому небу в случае выхода из него США

Интерфаксвчера в 17:52

В МИД заявили о нежелании покидать Договор по открытому небу вслед за США

РБКвчера в 19:46

Рябков: Россия не выйдет из Договора по открытому небу в случае отказа от него США

Коммерсантъвчера в 18:21

Рябков: Россия сомневается в решимости США выйти из Договора по открытому небу

ТАССвчера в 20:10

Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Известиявчера в 18:29
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Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР

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Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции – Луис Фернандо Камачо.
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Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Происшествия

В Екатеринбурге на мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела

Вестник 00:05
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
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Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, сказал в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.
РИА Новости 00:30
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Общество

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"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

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RT на русском вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске

Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
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В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана так называемой АТО Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану, в результате которого оба впали в кому.
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«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя

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Сегодня наш интернет-журнал расскажут о полезных технических новинках.
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В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора

В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
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Бывший владелец группы «Связной» и экс-миллиардер Максим Ноготков назвал Крым причиной своего разорения.
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«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер преемника модели Lada 4x4

В базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент на интерьер легкового автомобиля компании «АвтоВАЗ».
Известия 08 ноября в 11:26
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Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

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Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

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В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине

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Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
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