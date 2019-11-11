Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом «Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению – 2019 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

с чего всё началось

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США. Об этом "Известиям" рассказал замглавы МИД Сергей Рябков. По словам дипломата, в ведомстве не уверены, что американская сторона действительно намерена покинуть соглашение.

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

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