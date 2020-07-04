Политика
RT на русскомРоссия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
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МИД РФ не исключает, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.ТАСС04:45
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Вести.Ru 06:35
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
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РИА Новости вчера в 05:24
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