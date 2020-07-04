МИД РФ не исключает, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

с чего всё началось

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

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