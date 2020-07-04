Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
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с чего всё началось

В МИД России не исключают, что из Договора по открытому небу могут выйти другие страны

МИД РФ не исключает, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
ТАСС04:45

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МИД РФ не ждет прорыва в переговорах по Договору отрытого неба

Коммерсантъ06:07

РФ не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Российская газета04:58

МИД РФ допустил развал ДОН по «эффекту домино»

Известия04:49

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

RT на русском04:53

В МИД России не исключают, что из Договора по открытому небу могут выйти другие страны

ТАСС04:45

Рябков: РФ не ожидает, что США изменят решение о выходе из ДОН

Газета.Ru04:32

В МИД заявили об угрозе развала Договора по открытому небу из-за США

РИА Новости05:03
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Армия и оружие

В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

iReactor 02 июля в 02:49
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Происшествия

У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы

Мужчина погиб при нападении акулы у побережья Австралии в районе острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.
Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес

Анна Плетнева впервые поделилась видео со своей свадьбы

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в годовщину своей свадьбы опубликовала в Instagram видео с праздничной церемонии.
Вечерняя Москва вчера в 09:50
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Россия не имеет права требовать что-либо от Украины, заявил 4 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника.
Известия 07:19
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Политика

На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) сроком на три года.
RT на русском 05:41
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Происшествия

Автомобиль въехал в протестующих в штате Вашингтон, сообщают СМИ

Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.
Радио Sputnik 08:05
Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
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Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
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Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

РИА Новости 07:09
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Политика

США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

Утро.ru вчера в 03:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП

Телеканал RTVI вчера в 09:00
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Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
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Происшествия

СКР запросил разрешение на возбуждение дел против трех судей

Глава СКР Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей.
9111.ru 06:52
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета 02 июля в 09:11
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Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Здоровье

В Ростовской области зафиксировали еще 94 случая коронавируса

В Ростовской области, по данным на 4 июля, зафиксировано еще 94 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:31
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Футбол

«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ

«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
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Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
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Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
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Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
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Екатерина Диденко призналась в любовном романе

Известная и популярная блогер Екатерина Диденко, похоже, не на шутку влюбилась и закрутила новый любовный роман.
Bimru.ru 07:14
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Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров

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