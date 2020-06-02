с чего всё началось

Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.

Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 499

Шоу-бизнес Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.

Политика Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля. 577

Политика Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

Политика Путин уволил четырех генералов Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. 141

Политика Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент. 29

Общество Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 11

Игры PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020» Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты. 1

Хоккей Дмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо» Москва, 1 июня 2020, 17:00 — REGNUM Петербургский СКА обменял нападающего Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо», информирует пресс-служба «армейцев».

Кино Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс не вернется к роли супергероя Ранее в сети циркулировали слухи о том, что Крис Эванс может появиться в образе престарелого Капитана Америки в новом шоу Marvel «Сокол и Зимний солдат», которое должно выйти на канале Disney+.

Здоровье В Забайкалье выявили 1165 носителей коронавируса Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась. 2

Здоровье Новый «апокалиптический» вирус назван Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 32

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 174

Армия и оружие В ДНР объяснили подозрительное затишье на линии фронта По данным УНМ ДНР, лицемерное временное прекращение обстрелов не нашло понимания у боевиков украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в ДНР, ЛНР и России).

Общество Почасовая минималка в России Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц. 1

Общество Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию. 1

Космос Изоляционный эксперимент SIRIUS перенесли на май 2021 года Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года. 2