Коронавирус
КоммерсантъРоссия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии
Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
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с чего всё началось
Мне кажется очень важно, насколько вдолгую мы можем рассчитать свои силы, потому что очень легко было бы сразу всем все раздать, и что бы мы делали через месяц, через два, три, пять? — пояснил позицию государства руководитель налоговой службы в эфире программы «Познер» на Перовом канале.News.ru22:39
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Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Здоровье
В Оренбуржье на 1 июня зарегистрировано 1979 случаев коронавируса
По состоянию на 1 июня в Оренбургской области зарегистрировано 1979 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Orenonline.ru 07:57
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ 19:24
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Авто
В России планируют штрафовать за брошенные автомобили
Владельцев разукомплектованных (или) брошенных транспортных средств, брошенных во дворах многоквартирных домов, предлагается наказывать предупреждением или штрафом.
32CARS.ru 01:25
Политика
Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК 19:52
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 20:50
Общество
В Иркутской области еще у 120 человек выявили коронавирус
За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Приангарья увеличилось на 120 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Байкал24 22:24
Игры
PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020»
Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты.
Srnsk 14:24
Технологии
Эксперт рассказал, как реанимировать утонувший смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул.
Невские Новости 20:55
Хоккей
Дмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо»
Москва, 1 июня 2020, 17:00 — REGNUM Петербургский СКА обменял нападающего Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо», информирует пресс-служба «армейцев».
REGNUM 10:00
Кино
Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс не вернется к роли супергероя
Ранее в сети циркулировали слухи о том, что Крис Эванс может появиться в образе престарелого Капитана Америки в новом шоу Marvel «Сокол и Зимний солдат», которое должно выйти на канале Disney+.
Киноафиша России 02:17
Здоровье
В Забайкалье выявили 1165 носителей коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Здоровье
Новый «апокалиптический» вирус назван
Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 06:12
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 00:29
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Армия и оружие
В ДНР объяснили подозрительное затишье на линии фронта
По данным УНМ ДНР, лицемерное временное прекращение обстрелов не нашло понимания у боевиков украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в ДНР, ЛНР и России).
Журналистская правда 12:51
Общество
Почасовая минималка в России
Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц.
Бухгалтерия.ру 09:05
Общество
Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов
Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию.
Омскрегион 07:53
Здоровье
В Краснодаре выздоровели 65% больных коронавирусом
По состоянию на понедельник, 1 июня, в Краснодаре выздоровели 65% от общего количества больных коронавирусом.
СочиСтрим 05:12
Космос
Изоляционный эксперимент SIRIUS перенесли на май 2021 года
Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС вчера в 05:52
Общество
Число пациентов с коронавирусом в Якутии превысило две тысячи
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Якутии за последние сутки выросло на 112 и составило 2 042 человека, сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.
ТАСС вчера в 23:44
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой 02:01