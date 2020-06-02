Экономика
КоммерсантъРоссия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии
Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
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Гаджеты
Xiaomi представит Mi Band 5 11 июня
Компания Xiaomi официально объявила дату презентации нового фитнес-трекера Mi Band 5. Мероприятие состоится 11 июня.
ITZine.ru 01:30
Гаджеты
Стабильную версию EMUI 10.1 получат 13 устройств Huawei и Honor
В середине этого месяца было объявлено о запуске бета-тестирования EMUI 10.1, а теперь стало известно, какие устройства Huawei и принадлежащего ей бренда Honor первыми получат стабильную версию фирменной оболочки.
3DNews 30 мая в 07:20
Киберспорт
Создатели World of Tanks ответили на вопросы читателей iXBT.Games
Создатели World of Tanks отобрали самые интересные вопросы, и региональный паблишинг-продюсер World of Tanks Евгений Криштапович ответил на них.
Городской портал Новый Нижний 11:00
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Гаджеты
В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10
Компания Microsoft опубликовала на официальном сайте заявление, в котором подтвердила наличие проблем в последнее версии операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 04:50
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили 30 мая в 09:33
Авто
Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento
KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан C3L
Экстерьер бюджетного седана Citroen C3L для Китая В первое время в китайских автосалонах будут продавать C3L, оснащенный 116-сильным трехцилиндровым турбомотором на 1,2 литра, работающим в связке с шестиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.
CarsWeek.ru 07:34
Технологии
Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia
Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад.
Игромания.ру 08:23
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Авто
Kia назвала цены на новый кроссовер XCeed в России
Цены начинаются от 1,4 миллиона рублей. Компания Kia назвала стоимость нового кроссовера XCeed, продажи которого стартовали в России 1 июня.
Piter.tv 14:41
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
Авто
BMW отзывает в России 76 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
Автоновости дня 06:01
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series
Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe вчера в 23:31
Киберспорт
Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз
Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
Ридус 18:06
Общество
Google и Sony из-за трагедии в Миннеаполисе отложили презентацию новинок
Миннеаполис, США, 2 июня 2020, 01:35 — REGNUM Компании Airbnb, Google и Sony перенесли на более поздний срок ряд своих мероприятий из-за трагедии в Миннеаполисе.
REGNUM 18:35
Гаджеты
«Тинькофф» запускает полностью виртуальные карты Tinkoff Black
«Тинькофф» запускает для новых клиентов возможность оформлять и пользоваться дебетовой картой Tinkoff Black без встречи с представителем и подписания договора.
CNews 03:48
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи
Новые пациенты живут в Хабаровске, Комсомольске -на- Амуре и районах края.
КП - Хабаровск 30 мая в 23:58
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33
Наука
Молоко таракана может быть новым суперпродуктом
Особенно специалистов интересует таракан-жук Diploptera punctata. Молоко этого жука питательней коровьего в четыре раза.
ToDay News Ufa вчера в 16:07
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Авто
Карбоновый обвес получил флагманский седан Toyota Century
В пакет «Sportsline Black Label» вошли наборы боковых юбок и порогов.
ГЛАС.RU 05:44
Происшествия
В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
Гаджеты
В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
На сайте французского интернет-магазина Materiel.net появились цены новых процессоров американской компании AMD серии Ryzen 3000XT.
Live24 05:18
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Зрители выбрали победителя "Евровидения-2020", которое пришлось отменить из-за распространения коронавируса.
РЕН ТВ 05:18
Игры
PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020»
Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты.
Srnsk 14:24