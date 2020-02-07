Энергетика

Независимая газетаНезависимая газетаРоссия блокирует новое сокращение нефтедобычи

Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки. Москва, возможно, старается переложить бремя сокращений на другие страны – и прежде всего на Саудовскую Аравию.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Азербайджанская SOCAR прогнозирует стабилизацию цен на нефть на уровне $60

Вести.Ru05:22

Нефть пытается отбить потери

REGNUM04:43

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 06:07

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

РБКвчера в 13:13

Источник: РФ запросила возобновить консультации о необходимости новых сокращений ОПЕК+

ТАССвчера в 09:41

Комитет ОПЕК+ предложил дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Говорит Москвавчера в 06:22

СМИ: ОПЕК+ рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года

ПРАЙМ00:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАСС 01:55
Политика

Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Коммерсантъ 10:30
Происшествия

Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
РИА Новости 10:47
Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.
Вести.Ru 11:22
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом

Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Инфорос 08:27
Футбол

Футболист Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев рассказал о жизни в Испании.
Pravda.Ru 10:30
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews 11:28
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Lenta.ru 10:03
Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Московский Комсомолец 03:13
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС вчера в 17:25
Футбол

Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров мира

Стал известен список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Рейтинг был составлен французским изданием L’Equipe.
Bookmaker-ratings.ru 10:57
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Следовательно, фильм «Холоп», который вышел в прокат в декабре 2019 года, обогнал «Движение вверх» и стал самым кассовым фильмом в истории РФ.
Капитал страны 04 февраля в 15:59
Происшествия

В Челябинске пассажир изнасиловал таксистку

REGNUM 10:40
Спорт

Чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова доставлена в одну из московских больниц.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Известия 05:35
Происшествия

В Кузбассе автомобиль с детской спортивной командой попал в ДТП

Rambler News Service 09:53
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК вчера в 05:05
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов обменялись шутками во время встречи в коридоре

Российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко перекинулись парой фраз во время встречи в коридоре.
RT на русском 09:17
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
iReactor 01:45
Общество

ФАС: в России выросли цены на медицинские маски

В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Газета.Ru 03:15
Политика

США и ЕС призвали Россию «обеспечить доступ в Крым»

Делегации США и ЕС потребовали от России пустить в Крым представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Московский Комсомолец 02:37
Культура

Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров

Kinonews.ru 07:33
Футбол

Кристофф Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов

Бывший полузащитник «Барселоны» Кристофф Дюгарри нелицеприятно высказался в отношении руководства каталонского клуба.
Спорт-Экспресс 10:51
Происшествия

Школьник умер на уроке физкультуры в Подольске

Известия 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное