Энергетика
Независимая газетаРоссия блокирует новое сокращение нефтедобычи
Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки. Москва, возможно, старается переложить бремя сокращений на другие страны – и прежде всего на Саудовскую Аравию.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Комитет ОПЕК+ предложил дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса
Говорит Москвавчера в 06:22
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Происшествия
Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Футбол
Футболист Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев рассказал о жизни в Испании.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Футбол
Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров мира
Стал известен список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Рейтинг был составлен французским изданием L’Equipe.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
Следовательно, фильм «Холоп», который вышел в прокат в декабре 2019 года, обогнал «Движение вверх» и стал самым кассовым фильмом в истории РФ.
Спорт
Чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова доставлена в одну из московских больниц.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Происшествия
В Кузбассе автомобиль с детской спортивной командой попал в ДТП
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов обменялись шутками во время встречи в коридоре
Российские бойцы Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко перекинулись парой фраз во время встречи в коридоре.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Общество
ФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
Политика
США и ЕС призвали Россию «обеспечить доступ в Крым»
Делегации США и ЕС потребовали от России пустить в Крым представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Культура
Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров
Футбол
Кристофф Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов
Бывший полузащитник «Барселоны» Кристофф Дюгарри нелицеприятно высказался в отношении руководства каталонского клуба.