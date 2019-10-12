Россия выступила против американского заявления в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии, сообщил источник РИА Новости. Проект американского заявления Накануне члены Совбеза обсуждали действия Анкары в соседнем государстве, однако итоговый документ принят не был.

с чего всё началось

Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

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