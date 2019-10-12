Армия и оружие
Lenta.ruРоссия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.
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с чего всё началось
Россия не поддержала в СБ ООН заявление для прессы, которое предлагали США, по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник в Совбезе. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".РИА Новости15:59
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В Токио из-за тайфуна «Хагибис» разлилась река Тамагава
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ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
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Вечерняя Москва вчера в 05:08
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В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
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Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты
Мэр города Кито Хорхе Йунда заявил по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с президентом страны, что глава государства Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо.
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В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
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Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
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Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
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Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
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В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Армия и оружие
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Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
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ХК «Сочи» уволил тренера Зубова
Как сообщает клубная пресс-служба, «Сочи» уволил Сергея Зубова с поста главного тренера команды.
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Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
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Происшествия
В Ленинградской области школьник умер после укола врача скорой помощи
В Ленинградской области школьник погиб вскоре после действий бригады скорой помощи, сообщила пресс-служба СКР по региону в субботу.
Аргументы и Факты 14:34
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
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