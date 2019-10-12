Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".

с чего всё началось

Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

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