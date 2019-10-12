Армия и оружие
Lenta.ruРоссия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.
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с чего всё началось
Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".РИА Новости15:59
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СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
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Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
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Газета.Ru вчера в 05:06
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Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике
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REGNUM 10 октября в 12:22
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Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
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В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
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РБК 10 октября в 09:20
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В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
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Дни24 вчера в 12:47
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Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
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В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи.
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Определена связь медленной ходьбы и раннего старения мозга
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Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
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В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»
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