Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.
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с чего всё началось

Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".
РИА Новости15:59

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СМИ узнали об отказе России поддержать заявление Совбеза по Сирии

РБК13:09

Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Известия19:37

Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

РИА Новости15:59

Россия не поддержала подготовленное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Газета.Ru15:23

Заявление СБ ООН по «Источнику мира» осталось без поддержки России

РЕН ТВ23:15

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Lenta.ru12:32

СМИ: Россия отказалась поддержать заявление СБ ООН по Сирии

Московский Комсомолец11:46
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Наука

Японские ученые оживили мертвый мозг

Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.
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Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
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Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

Газета.Ru 22:54
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СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации

Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
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В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 06:41
Общество

Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
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Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

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Менеджер Нурмагомедова едва не подрался с экс-чемпионом UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, едва не подрался с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.
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Пожар на складе в Ленинградской области потушен

РИА Новости 22:46
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Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
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Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Космос

Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике

Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету.
REGNUM 10 октября в 12:22
Армия и оружие

Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром

Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor 22:23
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Политика

Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 10 октября в 09:20
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru вчера в 05:12
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Футбол

Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

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Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й

Вести.Ru 22:36
Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 12:47
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Происшествия

Школьник умер после укола врачей в Ленинградской области

В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 14:29
Наука

Определена связь медленной ходьбы и раннего старения мозга

Выяснилось, что темп их ходьбы был связан с биологическим старением мозга, и оказывал влияние на когнитивные способности.
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Политика

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости 09:40
Экономика

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие

В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»

В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
РЕН ТВ 07:08
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