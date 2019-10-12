Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции. Об этом со ссылкой на источник сообщило «РИА Новости».
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Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".
РИА Новости15:59

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Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Известия19:37

Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по операции Турции в Сирии

Взгляд.ру11:57

Россия не поддержала подготовленное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Газета.Ru15:23

СМИ узнали об отказе России поддержать заявление Совбеза по Сирии

РБК13:09

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Lenta.ru12:32

Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

РИА Новости15:59

СМИ: Россия отказалась поддержать заявление СБ ООН по Сирии

Московский Комсомолец11:46
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Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

РИА Новости 08:13
Музыка

На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»

"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:42
Происшествия

В Ленобласти горит склад на площади более 2 тысяч квадратных метров

RT на русском 19:46
Гаджеты

Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10

В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Экономика сегодня 09:31
Политика

В Эквадоре ввели комендантский час

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 17:56
Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после укола врачей

Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына

Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ 08:11
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Игры

Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео

MobiDevices вчера в 05:35
Гаджеты

GeForce GTX 1660 Super получит память GDDR6

До недавнего времени не было точно известно, какую память получит новая видеокарта GeForce GTX 1660 Super.
Игромания.ру вчера в 16:14
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК вчера в 04:06
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака

Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
РИА Новости 00:06
Армия и оружие

Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:22
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие

Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей

По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости 08:08
Космос

Ученые назвали главные достопримечательности Марса

Ученые активно изучают поверхность Марса.
OAnews вчера в 06:41
Спорт

Кениец Кипчоге первым в мире пробежал марафон менее чем за два часа

Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге пробежал марафон менее чем за два часа.
Народные новости 08:26
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 10:06
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до пяти

По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, включая столицу страны Токио.
Коммерсантъ 19:57
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Общество

Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру

BFM.ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews 10 октября в 07:09
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Здоровье

Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Экономика

Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома

Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК 18:10
Гаджеты

Apple утраивает расходы на контент

В этом году компания Apple увеличила свои расходы на контент с $2 млрд до $6 млрд.
ProfiСinema.ru вчера в 08:35
Общество

Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Здоровье

Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.
РБК 10 октября в 13:22
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