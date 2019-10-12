Армия и оружие
ИзвестияРоссия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции. Об этом со ссылкой на источник сообщило «РИА Новости».
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с чего всё началось
Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".РИА Новостивчера в 15:59
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Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
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Названы случаи ненамеренной помощи США России
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Трюдо вышел на предвыборный митинг в бронежилете
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Вопрос о братьях Миранчуках в программе «Кто хочет стать миллионером» едва не стал причиной провала
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В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
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Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
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Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
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Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft рассказала о крупном обновлении операционной системы Windows 10.
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В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора
В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.
Авто
Стартовало производство Nissan Juke нового поколения
Напомним, что новое поколение компактного кроссовера Nissan Juke было разработан и спроектировано полностью специалистами марки в Великобритании, с европейским дизайном автопроизводителя и команды R & D в Паддингтон, Лондон и Крэнфилде, Бедфордшире.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве
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Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
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В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Автоспорт
Феттель стал победителем квалификации Гран-при Японии
Немецкий пилот "Феррари" Себастьан Феттель стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Японии, сообщает ТАСС.
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Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
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Четыре человека получили ранения при детонации боеприпасов в Донецке
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Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»
Общество
Работники сельского хозяйства отмечают профессиональный праздник
Руководители Владимирской области поздравляют с профессиональным праздником тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу
Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.