Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции. Об этом со ссылкой на источник сообщило «РИА Новости».
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с чего всё началось

Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".
РИА Новостивчера в 15:59

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Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Известиявчера в 19:37

Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

РИА Новостивчера в 15:59

Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по операции Турции в Сирии

Взгляд.рувчера в 11:57

СМИ узнали об отказе России поддержать заявление Совбеза по Сирии

РБКвчера в 13:09

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Lenta.ruвчера в 12:32

Россия не поддержала подготовленное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Газета.Ruвчера в 15:23

СМИ: Россия отказалась поддержать заявление СБ ООН по Сирии

Московский Комсомолецвчера в 11:46
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Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 11 октября в 03:22
Армия и оружие

WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Общество

Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

ТАСС 01:34
Происшествия

Во ФСИН дали характеристику обвиняемому в убийстве девочки в Саратове

Говорит Москва вчера в 06:35
Политика

В Польше стартовали парламентские выборы

В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.
RT на русском 01:44
Политика

Названы случаи ненамеренной помощи США России

Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика

Трюдо вышел на предвыборный митинг в бронежилете

Канадский премьер Джастин Трюдо надел бронежилет на предвыборную речь перед сторонниками, передает телеканал CBC.
Политика Сегодня 01:33
Армия и оружие

Шойгу рассказал о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности

РИА Новости 11 октября в 05:13
Футбол

Вопрос о братьях Миранчуках в программе «Кто хочет стать миллионером» едва не стал причиной провала

В популярной программе «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале» был задан вопрос на футбольную тематику.
Евро-футбол.ру вчера в 17:17
Происшествия

В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Музыка

Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт вчера в 12:30
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Политика

Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Гаджеты

Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft рассказала о крупном обновлении операционной системы Windows 10.
iReactor вчера в 13:24
Экономика

В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора

В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.
Газета.Ru 02:40
Авто

Стартовало производство Nissan Juke нового поколения

Напомним, что новое поколение компактного кроссовера Nissan Juke было разработан и спроектировано полностью специалистами марки в Великобритании, с европейским дизайном автопроизводителя и команды R & D в Паддингтон, Лондон и Крэнфилде, Бедфордшире.
SpeedMe 10 октября в 09:23
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Единоборства

Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Российская газета 01:19
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 11 октября в 04:46
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Автоспорт

Феттель стал победителем квалификации Гран-при Японии

Немецкий пилот "Феррари" Себастьан Феттель стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Японии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 01:12
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 10 октября в 05:06
Происшествия

Четыре человека получили ранения при детонации боеприпасов в Донецке

РЕН ТВ вчера в 13:36
Музыка

Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»

Телеканал 360° вчера в 05:02
Общество

Работники сельского хозяйства отмечают профессиональный праздник

Руководители Владимирской области поздравляют с профессиональным праздником тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Владимирские ведомости 02:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу

Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
Bimru.ru 02:16
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