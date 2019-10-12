Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции

В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии. В частности, проект, предложенный США, был отвергнут представителями России, утверждает РИА Новости.
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Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".
РИА Новости15:59

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Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

РИА Новости15:59

Россия не поддержала подготовленное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Газета.Ru15:23

СМИ узнали о «блокировке» Россией заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии

Известия13:32

СМИ узнали об отказе России поддержать заявление Совбеза по Сирии

РБК13:09

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Lenta.ru12:32

Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по операции Турции в Сирии

Взгляд.ру11:57

СМИ: Россия отказалась поддержать заявление СБ ООН по Сирии

Московский Комсомолец11:46
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Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма

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Коммерсантъ 15:59
Армия и оружие

Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии

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РИА Новости 10:02
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Армия и оружие

Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии

Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
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В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов

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