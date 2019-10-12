Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".

с чего всё началось

В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии. В частности, проект, предложенный США, был отвергнут представителями России, утверждает РИА Новости.

Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции

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