Армия и оружие
Российская газетаРоссия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции
В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии. В частности, проект, предложенный США, был отвергнут представителями России, утверждает РИА Новости.
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с чего всё началось
Россия не поддержала в Совбезе ООН предложенное Соединенными Штатами заявление для прессы по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, заявил РИА Новости источник. На словах В четверг члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира".РИА Новости15:59
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