Политика
КоммерсантъРоссия не получала от Нидерландов запросов на экстрадицию Цемаха
Посольство России в Нидерландах не получало обращений о выдаче Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Ранее голландская газета De Volkskrant сообщила, что прокуратура Нидерландов направила соответствующий запрос.
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Посольство России в Нидерландах не получало от властей Голландии обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимира Цемаха, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.РИА Новости06:08
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