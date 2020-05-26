Политика
ИзвестияРоссия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США. Об этом во вторник, 26 мая, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
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с чего всё началось
МИД России выразил обеспокоенность военно-биологической деятельностью "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара", построенного Соединенными Штатами в Грузии.Аргументы недели13:45
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Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Политика
Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня
РИА Новости 09:07
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Политика
В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма
Потенциальной причиной для вооруженного конфликта между Россией и Украиной может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Профиль вчера в 18:51
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Здоровье
Ольга Кожанова о динамике по COVID-19: «Видим только первые шаги»
За последние дни коэффициент распространенности заболевания колеблется от 0,8 до 1: "Полной стабилизации этого показателя мы не видим, видим только первые шаги к снижению заболеваемости в области".
СаратовБизнесКонсалтинг 13:38
Автоспорт
В Audi отстранили Абта от всех соревнований
The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru 07:35
Космос
Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 вчера в 11:00
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
Пробные ЕГЭ пройдут без школьников
В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Космос
В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия вчера в 17:38
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Кино
Джейсон Стейтем может появиться в новом фильме от MARVEL
АБН 24 мая в 19:59
Общество
Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников
После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Интерфакс 12:24
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54