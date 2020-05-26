Политика
ИзвестияРоссия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США. Об этом во вторник, 26 мая, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
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с чего всё началось
Россия продолжит работать с США и Грузией, чтобы получить внятный ответ на вопросы относительно Исследовательского центра Р.Лугара, говорится в комментарии МИД РФ.Российская газета15:59
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Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Политика
Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.
RT на русском 08:05
Энергетика
Газпром и Грузия договорились о цене на газ
Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 13:48
Политика
Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России
В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
Хоккей
Панарин: «В России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель»
На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги.
Sport24.ru 14:11
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим
Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Здоровье
На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы
На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 03:11
Происшествия
Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына
В Московской области проверяю мать, которую сын упрашивал не вести развратные стримы через сеть, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Московский Комсомолец 12:37
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Киберспорт
Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One
MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
Киберспорт
В Dota 2 появились арканы для Wraith King, Queen of Pain и Windranger
За 375-й уровень Battle Pass пользователи получат аркану на Wraith King, за 445-й – на Queen of Pain, а за – 575-й на Windranger.
Cyber.sports.ru вчера в 15:26
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Наука
Разработали новый метод обнаружения коронавируса в РФ
Ученые разработали новый метод обнаружения коронавируса в России.
Evo-rus.com 12:32
Здоровье
Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 05:33