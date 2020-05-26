с чего всё началось

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США. Об этом во вторник, 26 мая, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

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