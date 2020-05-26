Политика

ИзвестияИзвестияРоссия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США. Об этом во вторник, 26 мая, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
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В Грузии заявили, что не раз приглашали представителей России в лабораторию Лугара

ТАСС18:40

МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

РБК16:25

Москва потребовала допустить экспертов РФ во все биолаборатории центра Лугара в Грузии

Интерфакс12:53

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Известия13:22

Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

РИА Новости13:18

МИД РФ призвал Тбилиси допустить специалистов в центр Лугара в Грузии

РЕН ТВ13:11

МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России

Lenta.ru14:03
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
3K
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
59
Общество

В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
SpeedMe 04:56
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
2,9K
Общество

Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае

С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия вчера в 05:38
16
Общество

Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.
ТАСС 20:56
Происшествия

На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках

Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM вчера в 11:31
Здоровье

Врач-офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение

Шилова отметила, что проблемы со зрением, имеющиеся у британского премьера ранее, усугубились на фоне коронавирусной инфекции.
Говорит Москва 08:27
15
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
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Авто

ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»

«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня 04:17
15
Политика

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
7
Армия и оружие

США заявили об «опасном» перехвате российскими Су-35 своего самолета

"Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе.
Московский Комсомолец 20:06
Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК 19:46
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Футбол

Шикарная невеста Роналду попала на обложку модного журнала

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку модного журнала Women's Health.
Спорт-Экспресс 15:18
Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.
Москва 24 18:41
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 17:00
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,4K
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
1,4K
Политика

Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности

Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа.
Российская газета 20:36
1
Здоровье

Коронавирус может оставить последствия на легких переболевших

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование ученых из Италии, коронавирус может спровоцировать возникновение рубцовых изменений легких, которые в свою очередь могут вызвать необратимые последствия для дыхания.
Gazeta.SPb 17:55
8
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru вчера в 13:45
1,1K
Космос

Названы сроки испытаний многоразовой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ»

Сроки проведения летных испытаний демонстратора ракеты-носителя легкого класса «Крыло-СВ» запланированы на начало 2023 года, 24 мая написали журналисты «Русского космоса» со ссылкой на заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталия Давыдова.
ИА Красная Весна 24 мая в 08:46
Общество

Цифра заболевших в России оканчивалась на 99 четыре раза за 25 дней. Математик подсчитал, что вероятность такого совпадения 0,011%

В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь вчера в 14:58
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Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
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Энергетика

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости 15:41
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54
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Кино

Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр

Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
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Происшествия

Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
578
Армия и оружие

В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»

«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
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